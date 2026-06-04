Любимова на ПМЭФ-2026 рассказала о поддержке фильмов про СВО

Минкультуры РФ очень ответственно подходит к съемкам фильмов о спецоперации, ставя в приоритет достоверность и честность. Об этом на полях ПМЭФ-2026 заявила министр культуры Ольга Любимова, сообщил ТАСС .

«Мы очень серьезно относимся к вопросу каждой такой картины, чтобы они были сняты действительно достоверно и честно. Чтобы люди, которые участвуют в СВО, их семьи и герои, приходя в кинотеатры, получали удовольствие», — пояснила Любимова.

Она отметила, что государство продолжит поддерживать такие проекты. Главные критерии — качество и проработанный сценарий. По словам министра, сейчас очень важно поддерживать сильные сценарии о героях. Объем поддержки не ограничен — помогут всем хорошим идеям.

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