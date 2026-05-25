Леонела Мантурова сыграет Валентину Терешкову в фильме «Чайка»

Главную роль первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в исторической драме «Чайка» сыграет Леонела Мантурова. Об этом сообщила пресс-служба «Мосфильма» .

Также в картине снимутся Дмитрий Чеботарев, Сергей Городничий и другие известные актеры. Режиссер ленты — Антон Мегердичев. Выпустить фильм планируют 8 апреля 2027 года — к 90-летию Валентины Терешковой.

Роскосмос предоставил съемочной группе доступ ко всем архивам о полете первой женщины-космонавта. Уже практически готовы декорации космического корабля, Центра управления полетами и командного пункта, максимально приближенные к оригиналам.

Подготовка к фильму идет уже год, консультантами выступают сама Терешкова и члены ее семьи.

Ранее в Одинцове открыли мурал, посвященный Терешковой.