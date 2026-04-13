Мурал Валентине Терешковой открыли в Одинцове

На встрече с курсантами Елена Серова поделилась историями о своей работе и рассказывала о перспективах развития космической отрасли.

«Дети должны помнить свою историю — мы были, есть и будем первыми. Ребята — наследники великих победителей, в том числе победителей‑открывателей космоса, именно в них заложен этот ген. Многие из курсантов сегодня подняли руки, когда мы спросили, хотят ли они стать космонавтами», — рассказала летчик‑космонавт.

Курсанты «Авангарда» не в первый раз участвуют в создании уличного искусства: в 2023 году здесь появился арт‑объект, посвященный Юрию Гагарину. Теперь новый мурал станет не просто местом притяжения для посетителей — он будет напоминать каждому о важности сохранения исторической памяти, о героях, чьи подвиги вдохновляют новые поколения мечтать и покорять космические высоты.