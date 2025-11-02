«Ленфильм» вошел не в ту дверь? Почему в здании киностудии устроили «полуголую» рейв-вечеринку

«Ленфильм» объяснил, что сдал свое здание для вечеринки Kontrkult

Совмещенная с модным показом вечеринка прошла в здании «Ленфильма» в Петербурге. На мероприятии устроили рейв с музыкой в стиле техно, некоторые гости танцевали с голым торсом, сообщило издание 78.ru .

Вечеринку организовали в честь дня рождения андеграундного клуба Kontrkult. Издание отметило, что попасть на мероприятие было очень трудно — людям приходилось стоять в очереди по полтора часа. Охрана проверяла паспорта у всех гостей и не пускала тех, кто был «в измененном состоянии сознания».

Киностудия «Ленфильм» прокомментировала «Фонтанке» вечеринку, которая прошла на ее площадке. Она уточнила, что предоставила павильон в аренду для мероприятия и организаторы соблюли все требования.

«На входе осуществлялась обязательная проверка по документам, сотрудники охраны не допускали лиц в состоянии опьянения и посетителей в неподобающем виде. На территории осуществлялось постоянное дежурство медицинских и противопожарных служб», — подчеркнула пресс-служба киностудии.

