«Ленфильм» снимет сериал о сыщиках по книге Бастрыкина

Киностудия «Ленфильм» и Следственный комитет приступили к подготовке сценария многосерийного проекта о сыщиках прошлого по книге главы СК Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

В Санкт-Петербурге подписали соглашение о сотрудничестве между СК и киностудией. Документ предусматривает долгосрочное взаимодействие в культурной, творческой и просветительской сферах.

Подробности сценария будущего сериала пока не раскрывают.

Соглашение подписали руководитель Культурного центра СК России Мария Краснопеева и гендиректор «Ленфильма» Надежда Андрющенко. Помимо создания кинопроектов, стороны планируют развивать культурную и образовательную деятельность для сотрудников и обучающихся СК.

Особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию молодежи.

Год назад Бастрыкин поручил создать совет по культуре при СК. Главная цель деятельности совета — разработка решений для создания произведений культуры для продвижения среди молодежи патриотизма.