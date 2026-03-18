Президент российского кинофестиваля «Дух огня», сербский режиссер Эмир Кустурица поделился с RG.RU мыслями, каким должно быть кино для подрастающего поколения.

Деятель культуры вспомнил свое обучение в Праге и отметил, что тогда было много отличных советских фильмов для юношества. Кустурица отметил, что общество стремилось воспитывать детей на примере хороших людей.

«А последние 30 лет у нас везде мода на технологии», — обратил внимание режиссер.

По его словам, главный ингредиент хорошего фильма — история о доброте. Он подчеркнул, что сказка актуальна и ценна во все времена, добавил RT.