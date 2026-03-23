Культурный отдых прямо в смартфоне: заработал проект «Театр без границ»

Проект «Театр без границ» начал работу в социальных сетях в преддверии Всемирного дня театра. Его авторами стали социальная сеть «Одноклассники» и сайт культура.рф .

В рамках проекта пять российских театров — Вахтанговский в Москве, имени Щепкина в Белгороде, Театр-Театр в Перми, Театр драмы в Екатеринбурге и Сахалинский имени Чехова — представят подписчикам видеоэкскурсии по закулисью, поделятся уникальными историями и посоветуют спектакли, с которых стоит начать знакомство с репертуаром.

Героями видео становятся те, чьи имена неизвестны, но без чьей работы культурного учреждения не существовало бы: помощники режиссеров, реквизиторы, гримеры, пиарщики и другие. Цель формата — сделать театры ближе к зрителям, даже если их разделяют тысячи километров.

Ранее Алиса Фрейндлих объявила, что вернется на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова после перерыва длиной в год.