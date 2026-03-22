Алиса Фрейндлих после годового перерыва вернется на сцену БДТ

Спустя год перерыва на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова вернется народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Об этом сообщила пресс-служба БДТ.

Восьмого апреля актриса примет участие в музыкально-литературной программе театра и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова. Концерт под названием «Она и музыка, и слово…» пройдет на Основной сцене.

В театре рассказали, что в этом вечере музыка и поэзия соединятся в единую сценическую партитуру. Стихи зазвучат как продолжение музыкальной фразы, а музыка станет пространством, в котором слово раскрывает новые оттенки смысла и чувства.

В программе — произведения композиторов и поэтов разных эпох: от Баха и Шуберта до Чайковского, Рахманинова и Пьяццоллы, от Мандельштама, Ахматовой и Гумилева до Цветаевой.

В 2025 году БДТ объявил о завершении показа спектакля «Лето одного года» с участием Фрейндлих и Басилашвили, который шел на его сцене 15 лет. По словам Басилашвили, его партнерша по постановке отказалась от роли.