Культурный код России. Как прошел показ шоу «Богатыри» в Театре на Цветном
Зрителишоу «Богатыри» призвали создателей отправить спектакль за границу
Праздничные показы семейного шоу «Богатыри» начались в московском Театре на Цветном. Необычное сочетание мюзикла, сказочной пьесы, цирка и современных спецэффектов собрало огромное количество зрителей. Равнодушным к истории четырех богатырей из разных регионов России не остался никто.
В основу спектакля легли народные мифы, рассказанные современным языком, понятным современным детям.
Четыре богатыря — кавказский, северный, славянский и алтайский — по приказу царя отправились на поиски волшебной птицы Гамаюн, которая подарит счастье и пророчит будущее.
Главными противниками героев стали коварный Спрут и Соловей-разбойник.
Сама постановка представляет собой историю о дружбе, отваге и любви к родной стране.
Генеральный продюсер шоу Наталья Локтева заявила, что сама идея у нее зародилась после заявления президента России Владимира Путина, что сила страны заключается в единстве ее народов.
«Поэтому мы пошли не по традиционному сценарию, когда есть всем известные три богатыря, а чтобы были герои из разных концов страны, объединенных общей задачей», — пояснила она.
Продюсер отметила, что в шоу специально совместили несколько жанров и добавили отдельные цирковые номера внутри постановки.
«Общее контекстное поле, которое формируется у родителей и детей в театре — это самая крепкая связь», — добавила Локтева.
По ее словам, современный цифровой мир увеличил разрыв между взрослыми и детьми, поэтому задача шоу «Богатыри» — вернуть всех на одну волну, объединив любовью к Родине.
Зрители шоу отметили, что постановку необходимо показывать в других странах, потому что это самая яркая демонстрация культурного кода России, в которой дружно и мирно живут очень разные народы.
Отдельно они подчеркнули, что особенно важно, что шоу прошло в преддверии Дня народного единства, так как постановка показала главную цель праздника и объяснила детям, насколько огромна Россия и как важно быть ее частью.