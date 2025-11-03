Культурный код России. Как прошел показ шоу «Богатыри» в Театре на Цветном

Праздничные показы семейного шоу «Богатыри» начались в московском Театре на Цветном. Необычное сочетание мюзикла, сказочной пьесы, цирка и современных спецэффектов собрало огромное количество зрителей. Равнодушным к истории четырех богатырей из разных регионов России не остался никто.

Четыре богатыря — кавказский, северный, славянский и алтайский — по приказу царя отправились на поиски волшебной птицы Гамаюн, которая подарит счастье и пророчит будущее.

Сама постановка представляет собой историю о дружбе, отваге и любви к родной стране.

Генеральный продюсер шоу Наталья Локтева заявила, что сама идея у нее зародилась после заявления президента России Владимира Путина, что сила страны заключается в единстве ее народов.

«Поэтому мы пошли не по традиционному сценарию, когда есть всем известные три богатыря, а чтобы были герои из разных концов страны, объединенных общей задачей», — пояснила она.

Продюсер отметила, что в шоу специально совместили несколько жанров и добавили отдельные цирковые номера внутри постановки.

«Общее контекстное поле, которое формируется у родителей и детей в театре — это самая крепкая связь», — добавила Локтева.