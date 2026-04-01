Культовые работы Эрика Булатова показали в Москве

В Москве открылась выставка «Эрик Булатов. Избранные страницы», посвященная памяти пионера соц-арта, умершего в конце 2025 года. Об это сообщили «Известия» .

Экспозиция охватила все ключевые этапы творчества Булатова — от ранних поисков до последних картин. Кураторы выстроили маршрут по 10 залам, каждый из которых посвящен отдельному творческому принципу художника.

Посетители могут увидеть такие знаковые полотна, как «Слава КПСС», «Русский XX век», «То-то и оно» и «Картина и зрители».

Особенностью выставки стала глубокая связь с личными записями и размышлениями Булатова. В каждом зале зрителям представлены цитаты художника, которые служат своеобразными ключами к пониманию его метода — взаимодействия текста и пространства.

Эрик Булатов — «отец» русского соц-арта, направления, иронично переосмыслявшего советскую символику.

Булатов прославился тем, что вписывал огромные буквы в реалистичные пейзажи. Его главная идея — конфликт между плоским плакатом (советской реальностью) и бесконечным пространством неба (свободой).

После эмиграции в 1989 году (сначала в США, затем во Францию) Булатов получил мировое признание. Его выставки проходили в Центре Помпиду и музее Мамон в Ницце, а полотно «Слава КПСС» стало символом эпохи.

