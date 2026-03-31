В Дубне открылась выставка рассекреченных архивных документов ОИЯИ

В городе Дубна начала работу уникальная выставка «Первая звезда: рождение нового взаимодействия», которая посвящена 70-летию Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). На выставке впервые представлены документы, которые десятилетиями оставались закрытыми.

Проект разрабатывали Музей истории науки и техники института, архивисты, специалисты разных служб ОИЯИ и эксперты Высшей школы экономики. В экспозиции представлены архивы из Росатома, Академии наук и других ведомств.

Выставка выстроена как исторический маршрут — от конца 1940-х до 1956 года. Она включает 10 разделов, которые показывают, как мир и наука проходили путь от атомной гонки к идее международного сотрудничества.

«Отдельное место занимают личные истории», — поясняет директор Музея истории науки и техники ОИЯИ Анастасия Злотникова. Например, посетители могут увидеть оригинал письма Михаила Мещерякова, отправленного семье с атолла Бикини, где он наблюдал ядерные испытания в составе комиссии ООН.

Также на выставке представлены документы, связанные с историей Дубны. Посетители узнают, как на месте будущего города появлялся спецпоселок.

Выставка работает не только как витрина, но и как интерактивный архив. Посетители могут изучить, как выбирали название института, где он должен был появиться, кто станет его руководителем.

ОИЯИ сегодня — это всемирно известный научный центр, где страны объединяют ресурсы и знания для изучения фундаментальных законов материи, создания новых технологий и подготовки ученых мирового уровня.

Выставка открыта до 1 июня в ДК «Мир» (аллея Высоцкого, 1). Вход свободный, в ближайшее время организаторы планируют запустить экскурсии. Время работы — со вторника по воскресенье с 13:00 до 19:00 (понедельник — выходной). Возрастные ограничения: 6+.