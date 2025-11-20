Культовую книгу Кинга сняли с продаж в России

Тираж книги Кинга «Оно» отозвали из продажи для актуализации маркировки

Тираж популярного романа в жанре ужасов «Оно» американского писателя Стивена Кинга временно отозвали из продажи для актуализации вопроса о маркировке. Об этом «Интерфаксу» заявили в пресс-службе АСТ.

«Тираж на время отозвали из продажи для актуализации вопроса по маркировке продукции», — отметили в издательстве.

В пресс-службе компании «Читай-город» 360.ru заявили, что в их магазинах книга «Оно» на данный момент не представлена.

В пресс-службе компании Wildberries & Russ 360.ru рассказали, что маркетплейс соблюдает законодательство и не допускает к продаже запрещенную на территории России продукцию.

«По результатам внутренней проверки витрины маркетплейса указанной продукции не обнаружили», — заявили в компании.

Роман «Оно» увидел свет в 1986 году, книга разошлась тиражом более 2,5 миллиона экземпляров. По ее мотивам сняли несколько фильмов и сериал.

Ранее в России запретили книги Виктора Суворова о ВОВ.