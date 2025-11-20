Культовую книгу Кинга сняли с продаж в России
Тираж книги Кинга «Оно» отозвали из продажи для актуализации маркировки
Тираж популярного романа в жанре ужасов «Оно» американского писателя Стивена Кинга временно отозвали из продажи для актуализации вопроса о маркировке. Об этом «Интерфаксу» заявили в пресс-службе АСТ.
«Тираж на время отозвали из продажи для актуализации вопроса по маркировке продукции», — отметили в издательстве.
В пресс-службе компании «Читай-город» 360.ru заявили, что в их магазинах книга «Оно» на данный момент не представлена.
В пресс-службе компании Wildberries & Russ 360.ru рассказали, что маркетплейс соблюдает законодательство и не допускает к продаже запрещенную на территории России продукцию.
«По результатам внутренней проверки витрины маркетплейса указанной продукции не обнаружили», — заявили в компании.
Роман «Оно» увидел свет в 1986 году, книга разошлась тиражом более 2,5 миллиона экземпляров. По ее мотивам сняли несколько фильмов и сериал.
Ранее в России запретили книги Виктора Суворова о ВОВ.