Книги Виктора Суворова о ВОВ запретили в России

В России за антироссийскую пропаганду запретили к распространению три книги советского разведчика-перебежчика Владимира Резуна под псевдонимом Виктор Суворов. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале .

Прокуратура указала в иске книги «Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?», «День М. Когда началась Вторая мировая война?» и «Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?». Октябрьский районный суд запретил их к распространению по пяти ссылкам в интернете.

«В вышеуказанных книжных изданиях содержатся: признаки целенаправленного информационного воздействия на общественное мнение, направленное на подрыв в Российской Федерации исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества, размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — объяснила Лебедева.

Кроме того, в книгах Суворова нашли подкрепление отрицательного образа СССР, ложь о работе советских госорганов и отдельных должностных лиц, отрицание установленных Нюрнбергским трибуналом фактов, отождествление СССР с нацистской Германией, осквернение памяти солдат и унижение чести ветеранов.

Ранее Минюст включил в список экстремистских материалов книгу Алексея Навального, вошедшего в перечень террористов и экстремистов. Ее выпустило литовское издательство.