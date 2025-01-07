Кубанские матрешки стали лучшими в России

Организаторы объявили результаты онлайн-конкурса, посвященного матрешкам. Жюри определило победителей в 12 различных номинациях. Лучшими в России были признаны матрешки, созданные мастерицей из Краснодарского края, сообщил сайт kp.ru .

В номинации «Душа» победила мастерица Елена Калинина из станицы Нововеличковской. В свои работы она вложила сюжет из жизни бабушки.

Конкурс проходил в течение 2024 года. Всего было представлено 696 работ, авторами которых стали как любители, так и профессиональные художники. Впервые появилась «Матрешечная карта России».

Ранее в Лосино-Петровском провели мастер-класс по раскрашиванию традиционной русской матрешки. Праздник подготовили и провели местное отделение партии «Единая Россия», сотрудники Дома культуры «Октябрь», Объединенной дирекции парков и волонтеры Московской области.