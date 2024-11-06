Мастер-класс по раскрашиванию матрешки провели в Лосино-Петровском

В парке в Лосино-Петровском отпраздновали День народного единства. Гости получили в подарок ленты триколора и приняли участие в мастер-классе по раскрашиванию матрешки.

Праздник организовали местное отделение партии «Единая Россия», сотрудники Дома культуры «Октябрь», Объединенной дирекции парков и «Волонтеры Подмосковья».

Программа была направлена на объединение разных поколений жителей Лосино-Петровского. Для них прошел концерт, флешмоб «Мы — Россия» и мастер-класс по раскрашиванию традиционной русской матрешки.

Партийцы и молодогвардейцы раздали ленты триколора и провели квест-игру «Моя родина».

«День народного единства — это символ единения всех народов нашей необъятной родины, а такие мероприятия, как сегодняшнее торжество, делают нас только крепче и дружнее», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

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