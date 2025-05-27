Кто станет новым Гарри Поттером? HBO раскрыла имена юных Гарри, Рона и Гермионы в сериале

В новом сериале о Гарри Поттере главные роли исполнят Маклафлин, Стаут и Стэнтон

В новом сериале по мотивам книг Джоан Роулинг главные роли получили Доминик Маклафлин, Аластар Стаут и Арабелла Стэнтон. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Warner Bros. Discovery.

HBO определился с исполнителями ролей Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер после масштабного кастинга — в нем участвовали 30 тысяч детей.

По словам шоураннера Франчески Гардинер, юные актеры поразили команду своим талантом, и зрителей ждет по-настоящему магическая атмосфера на экране.

HBO планирует, что телесериал о Гарри Поттере будет идти не менее 10 лет. Все трое главных актеров новички, в свое время исполнители тех же ролей в кинофраншизе о мальчике-волшебнике получили мировую известность.

Работу над сериалом по вселенной Роулинг HBO начал в апреле 2023 года. Шоу хотят сделать точной адаптацией культовых книг.

Весной 2025 года стали известны имена актеров, которые сыграют взрослых персонажей: Джон Литгоу станет Дамблдором, Паапа Эссьеду исполнит роль Снейпа, Джанет Мактир появится в образе Минервы МакГонагалл, а Ник Фрост предстанет в роли Хагрида.

Съемки шоу стартуют летом 2025 года, премьера первого сезона запланирована на 2026 год.