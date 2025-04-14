HBO утвердила основной взрослый состав актеров сериала о Гарри Поттере

Телекомпания HBO утвердила актеров на роли в новом сериале о «Гарри Поттере». Об этом сообщило издание Hollywood Repoter .

HBO полностью определилась со взрослым актерским составом в новом проекте о мальчике-волшебнике. Роль директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора сыграет обладатель премии «Эмми» Джон Литгоу, а в преподавателя зельеварения Северуса Снейпа перевоплотится темнокожий артист Паапа Эссиеду.

Роль Минервы Макгонагл в сериале исполнит Джанет Мактир, профессора защиты от темных искусств Квиринуса Квиррела — Люк Таллон, а смотрителя Аргуса Филча — Пол Уайтхаус.

Ранее HBO отказалась снимать продолжение нашумевшего сериала «Игра престолов» про Джона Сноу. Проект свернули из-за потери актуальности сюжета. Исполнитель роли Сноу Кит Харингтон подтвердил, что создатели не смогли «найти подходящую историю, которая бы всех достаточно взволновала».