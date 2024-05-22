Критик назвал идеальную кандидатуру на роль Жириновского в новом сериале
Критик Шпагин назвал актера Безрукова идеальным кандидатом на роль Жириновского
Кинокритик Александр Шпагин утверждает, что воплотить на экране образ основателя ЛДПР Владимира Жириновского будет непросто, поскольку он был уникальной личностью. В интервью для NEWS.ru эксперт отметил, что в сериале крайне важно точно передать интонации и голос политика и в российском кинематографе это под силу лишь народному артисту России Сергею Безрукову.
«Нужно, чтобы получился живой Жириновский, а это очень сложно. В сериале мы должны увидеть не маску Жириновского, а живого человека», — сказал он.
Критик отметил, что играть политика придется с пластическим гримом на лице. Это еще сильнее осложнит задачу артиста, которого отберут на эту роль. Кроме того, важно передать речь покойного лидера ЛДПР.
«Желательно точно воспроизвести интонацию и голос, а это может только Безруков. Он всегда идеально озвучивал Жириновского в „Куклах“. Жириновского Безруков еще не играл», — пояснил Шпагин.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провел переговоры с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, во время которых обсудили подробности будущего сериала о Жириновском. Актерский состав пока неизвестен.