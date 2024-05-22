Первый канал снимет сериал о Жириновском

Лидер ЛДПР Слуцкий согласовал съемки сериала о Жириновском с Первым каналом

Про основателя ЛДПР Владимира Жириновского снимут многосерийный фильм. Об этом глава партии Леонид Слуцкий сообщил в своем Telegram-канале .

Председатель ЛДПР провел переговоры с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, во время которых обсудили подробности будущего проекта.

Слуцкий отметил, что жизнь Жириновского была насыщена событиями, которые невозможно уместить в рамки одного кинофильма. Поэтому решили создать масштабный многосерийный фильм.

«Зрители увидят, как закалялся характер Жириновского, историю зарождения ЛДПР, первые успехи в очень непростое время. Уверен, мы сможем передать всю мощь и дух ранней ЛДПР», — объяснил Слуцкий.

Ранее политический цифровой алгоритм «Жириновский» высказался о рекордной явке на президентских выборах в России.