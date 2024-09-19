«Крик моего поколения». Певица Майвл выпустила остросоциальный клип-манифест о войне

Певица Майвл опубликовала клип-манифест на песню «Ничего не будет после»

Молодая рок-певица Майвл презентовала песню и клип-манифест «Ничего не будет после». С 19 сентября сингл доступен на всех платформах и на «Нашем радио», сообщила девушка на своей странице в соцсети «ВКонтакте» .

«Моя песня — это крик мой и моего поколения, это обращение молодежи к людям, которые раздувают огонь войны по всему миру ради своего мирового господства, не задумываясь о судьбах простых людей, которые страдают и умирают из-за их катастрофических решений и действий», — заявила артистка.

Своей композицией Майвл призвала разжигателей войн остановиться, а людей прислушаться друг к другу ради сохранения планеты и жизни на ней.

Клип создали с помощью искусственного интеллекта и нейросетей при поддержке продюсерского центра «Интеграция». Особое внимание в ролике уделили НАТО, чьи действия могут привести к непоправимым последствиям.

«Люди, остановитесь еще пока не поздно», — пропела девушка.

Клип продемонстрировал синтетическое восприятие мира, свойственное современной молодежи, и искажение реальности в информационном пространстве. Майвл всего 16 лет, но она уже успела полюбиться зрителям, сыграв главную роль в долгожданной премьере этого сезона — молодежном музыкальном сериале «Музыка времени». В прошлом году певица принимала участие в концерте «Нашествие. Молодые ветра», который проходил на «Тавриде. Арт».