Kp.ru: 59% россиян отдают предпочтение покупным куличам

Сегодня православные отмечают Чистый четверг. Около трети россиян пекут куличи сами, остальные (59%) предпочитают покупать готовые изделия. Об этом говорят результаты опроса сайта kp.ru .

Основные причины выбора покупки — отсутствие свободного времени и неуверенность в собственных кулинарных способностях. Почти половина участников опроса заявили, что качество магазинных куличей оставляет желать лучшего, однако высокая цена вынуждает искать альтернативы.

Лишь небольшой процент опрошенных (около 10%) отказались от поедания куличей вовсе, предпочитая творог или считая себя неверующими людьми. Результаты получены на основании онлайн-опроса среди шести тысяч пользователей соцсетей и мессенджеров.