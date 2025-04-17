Kp.ru: 59% россиян отдают предпочтение покупным куличам

Сегодня православные отмечают Чистый четверг. Около трети россиян пекут куличи сами, остальные (59%) предпочитают покупать готовые изделия. Об этом говорят результаты опроса сайта kp.ru.
Основные причины выбора покупки — отсутствие свободного времени и неуверенность в собственных кулинарных способностях. Почти половина участников опроса заявили, что качество магазинных куличей оставляет желать лучшего, однако высокая цена вынуждает искать альтернативы.
Лишь небольшой процент опрошенных (около 10%) отказались от поедания куличей вовсе, предпочитая творог или считая себя неверующими людьми. Результаты получены на основании онлайн-опроса среди шести тысяч пользователей соцсетей и мессенджеров.
Чердак культурного объекта в Петербурге превратили в незаконные апартаменты
В Краснодарском крае задержали иностранца за подготовку теракта по заданию СБУ
Заседание комиссии по мобилизации доходов бюджета прошло в Чехове
Спортсмены из Чехова победили на межрегиональном турнире по муай-тай
Не смогли договориться. Пострадавшая от самокатчика актриса Митрошина обратилась в суд
Демонтажные работы завершили в Центре детского творчества в Коломне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте