Контрразведчик, партизан и пример мужества. Вышел фильм о Герое СССР Сергее Солнцеве

Когда Вермахт занял большую часть Рузского района в 1941 году, руководитель отдела НКВД создал партизанский отряд и стал его комиссаром.

Сергей Солнцев попал в плен в бою и не одни сутки провел в мучениях — его жестоко пытали. За голову Героя СССР фашисты назначили награду. Память солдата увековечили в названиях улиц и на мемориальных табличках, его похоронили вместе с боевыми товарищами в братской могиле.

Ранее в Раменском открыли памятник Сергею Солнцеву. Глава округа Эдуард Малышев на открытии монумента напомнил, что герой был очень разносторонним человеком.