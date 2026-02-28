Кондитерские формы начала XX века обнаружили в особняке Брюллова в Петербурге

В ходе реставрационных работ в особняке Брюллова на Кадетской линии в Петербурге была сделана интересная находка. Об этом сообщил «Деловой Петербург» .

Во дворе дома при вскрытии полов в бывших каретниках обнаружили керамические формы для изготовления конфет, относящиеся к началу XX века.

Вместе с формами были найдены осколки посуды, фрагменты плитки и изразцы конца XVII века. Изразцы планируется отреставрировать, укрепить и собрать в единое художественное панно для интерьера особняка, добавил «Петроград».