Композитор Корнелюк заявил о кризисе в современной музыке

Композитор Игорь Корнелюк заявил, что современная музыкальная индустрия переполнена контентом и переживает кризис. Сейчас он пишет песни только по конкретным заказам, например для кино и театра, сообщает «КП-Петербург» .

По мнению Корнелюка, сегодня песни пишут все подряд, вне зависимости от наличия таланта и профессиональных навыков. Индустрию он сравнил с огромной канализационной трубой, в которой течет все, что должно быть утилизировано, добавляет «ФедералПресс».

Музыкант отметил, что кризис в популярной музыке наблюдается и без учета влияния искусственного интеллекта: многие не столько пишут песни, сколько «делают треки», причем нередко этим занимаются люди, далекие от профессиональной музыки.

При этом артист не уходит из концертной деятельности: он продолжает выступать в Санкт-Петербурге и гастролировать по России.