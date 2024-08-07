Коллекцию классики «Союзмультфильма» закупили для показа в Европе и США

ТАСС: в Европе, Канаде и США купили более 50 короткометражек «Союзмультфильма»

С января этого года компании различных стран, включая Францию, Швейцарию и США, закупили больше полсотни короткометражных и классических картин киностудии «Союзмультфильм». Об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе киностудии.

Там уточнили, что доходы от продажи лент на международные рынки в 2024 году возросли на 30%.

Картины киностудии покажут в кинотеатрах в виде сборников, а также выпустят на онлайн-платформах и blu-ray носителях. Российские мультфильмы увидят посетители фестивалей и детских мероприятий.

«Коллекция короткометражной и классической анимации „Союзмультфильма“ — настоящая сокровищница сюжетов, авторских стилей и смыслов, что признано на высоком международном уровне — многие из них имеют награды знаменитых мировых смотров», — поделилась с агентством представитель киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Она уточнила, что наибольшей популярностью среди иностранных покупателей пользуются такие ленты, как «Школа елок», «Носки для звезды», «Бельчонок и санки», «Посох», «Девочка, дракон и папа», «Теплая звезда» и «Два трамвая». А самым ожидаемым проектом «Союзмультфильма» для всех в этом году стал — сериал «Шайбу! Шайбу!».