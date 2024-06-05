Слащева рассказала о самом ожидаемом мультике «Союзмультфильма» в этом году

За последние семь лет у «Союзмультфильма» появилось большое количество новых проектов, в этом году выйдет еще один сериал о шести разных видах спорта, рассказала в интервью 360.ru председатель правления киностудии Юлиана Слащева. По ее словам, этот мультик можно без преувеличения назвать одним из самых ожидаемых.

Говоря о проектах, которые студия создавала в последние годы, Слащева особо отметила такие хиты, как «Новое Простоквашино», сериалы «Оранжевая корова», «Монсики», «Зебра в клеточку», «Енотки»».

«А в этом году мы выпустим новый сериал, который, наверное, можно назвать самым ожидаемым проектом „Союзмультфильма“ и со стороны зрителей, и со стороны спортивных федераций — это сериал „Шайбу! Шайбу!“. В нем будет представлено шесть видов спорта. Начнем мы с традиционных хоккея и футбола, а дальше еще четыре вида добавятся. Это очень ожидаемый проект», — подчеркнула она.

Библиотека «Союзмультфильма», по словам Слащевой, на сегодняшний день насчитывает уже больше 400 часов контента.

Показывать мультики как из золотой коллекции, так и новые проекты будут в том числе на плазменных панелях в детской больнице в Красногорске. Кроме того, стены учреждения украсят персонажи, созданные специалистами киностудии.