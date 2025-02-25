В России утвердили состав оргкомитета «Интервидения»
Кабмин включил в состав оргкомитета «Интервидения» Любимову, Эрнста и Швыдкого
Российское правительство утвердило состав оргкомитета конкурса «Интервидение». Распоряжение появилось на сайте официального опубликования правовых актов.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ. МИД России будет отвечать за организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета.
«Образовать организационный комитет по подготовке и проведению Международного музыкального конкурса „Интервидение“ в 2025 году <…> и утвердить его состав», — говорится в документе.
В его состав вошли министр культуры Ольга Любимова, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Председателем оргкомитета назначили вице-премьера Дмитрия Чернышенко, его заместителем — замглавы МИД РФ Александра Панкина.
Мишустин также поручил российским дипломатам обеспечить выдачу виз участникам и гостям конкурса, а также представителям СМИ без взимания сборов.
Швыдкой сообщил РИА «Новости», что свое участие в конкурсе уже подтвердили более 20 стран.
«Интервидение» пройдет в Москве и Подмосковье в этом году. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Ранее телеведущий Сергей Соседов назвал большим успехом приезд представителей 20 стран на музыкальный конкурс в России.