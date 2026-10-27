Киркоров и Киселев-младший выпустили совместный клип «Все могут короли!»

Певцы Филипп Киркоров и Владимир Киселев-младший представили совместный видеоклип на песню «Все могут короли!». Главной особенностью работы стал обмен голосами между артистами.

Презентация видеоработы состоялась в столичном кинотеатре «Москва» в Four Seasons Hotel Moscow. В кадре оба исполнителя предстали в королевских образах. Киркоров отметил, что идея обменяться голосами увлекла его с первых секунд, назвав получившийся трек легким, пикантным и характерным.

Киселев-младший подчеркнул, что в эпоху развития искусственного интеллекта артисты решили сделать акцент на чистой актерской игре и живом взаимодействии, а не на спецэффектах. Премьеру клипа посетили Лариса Долина, Владимир Киселев-старший, Яна Рудковская, Жасмин и другие представители индустрии.