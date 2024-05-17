Кипелов чуть не расплакался из-за песни Shaman’а | 360°

17 мая 2024, 14:00
Кипелов чуть не расплакался из-за песни Shaman’а
Певец Кипелов заявил, что его до слез растрогала песня Shaman’а «Встанем»
Певец Валерий Кипелов заявил, что его до слез растрогала патриотическая песня «Встанем» Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman. Такие композиции особенно важны во время специальной военной операции, сказал рокер в интервью «Московскому комсомольцу».
Композитор предрек, что популярность таких песен в ближайшем будущем будет расти. Он отметил значение певца для патриотической музыкальной сцены России и добавил, что сам высоко оценивает творчество молодого артиста.
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«Когда я услышал его песню „Встанем“ — у меня подступили слезы», — признался Кипелов.
Музыкант выразил надежду на то, что такое направление в музыке будет продолжать развиваться и сохранит свое значение в российской культуре.
«Я надеюсь, что эта тенденция будет только расти», — подчеркнул он.
Ранее Shaman перепел песню «Черный ворон» ко Дню Победы. Свою версию композиции он исполнил на шоу Андрея Малахова.
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