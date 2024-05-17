Кипелов чуть не расплакался из-за песни Shaman’а | 360°

Культура 17 мая 2024, 14:00 Кипелов чуть не расплакался из-за песни Shaman’а Певец Кипелов заявил, что его до слез растрогала песня Shaman’а «Встанем» РИА «Новости»

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Певец Валерий Кипелов заявил, что его до слез растрогала патриотическая песня «Встанем» Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman. Такие композиции особенно важны во время специальной военной операции, сказал рокер в интервью «Московскому комсомольцу».

Композитор предрек, что популярность таких песен в ближайшем будущем будет расти. Он отметил значение певца для патриотической музыкальной сцены России и добавил, что сам высоко оценивает творчество молодого артиста.

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«Когда я услышал его песню „Встанем“ — у меня подступили слезы», — признался Кипелов.

Музыкант выразил надежду на то, что такое направление в музыке будет продолжать развиваться и сохранит свое значение в российской культуре.

«Я надеюсь, что эта тенденция будет только расти», — подчеркнул он.

Ранее Shaman перепел песню «Черный ворон» ко Дню Победы. Свою версию композиции он исполнил на шоу Андрея Малахова.