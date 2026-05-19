Кинорежиссер Гейко заявил, что человек останется главным творцом киношедевров

Кинорежиссер Анатолий Гейко в интервью ТАСС заявил, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека в создании киношедевров мирового уровня.

Он подчеркнул, что нейросети не способны самостоятельно генерировать оригинальные идеи и могут только обучаться на основе уже существующих человеческих достижений, добавил «Ридус».

Гейко отметил, что окончательное решение всегда должно оставаться за человеком, поскольку человеческое мышление уникально и не имеет границ. Искусственный интеллект может только обрабатывать уже известные образцы, в то время как настоящие мастера киноискусства постоянно создают нечто абсолютно новое.

Анатолий Гейко привел в пример Кристофера Нолана, который может снять новый фильм, чего нейросеть не сможет сделать без предварительного примера.