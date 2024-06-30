Забавный киноляп с овощами обнаружили в советской комедии «Три плюс два»

РБК: в комедии «Три плюс два» нашли киноляп с перцами

Фото: Freepik

Советская комедия «Три плюс два» вышла в 1963 году. Фанаты до сих пор пересматривают легендарное кино, а некоторые даже замечают киноляпы. Например, недавно поклонники обнаружили ошибку в сцене с перцами, сообщил РБК.

Сценаристы допустили ляп в начале фильма, когда главные герои повесили сушиться болгарские перцы. Сначала зрителю показали много плодов, большая часть из которых были зеленые и бурые.

Потом к мужчинам пришла Зоя Павловна (ее роль сыграла актриса Наталья Фатеева). Когда она обошла стоянку парней, в кадре снова появились перцы, однако цвет овощей поменялся. Они были крупнее и краснее.

Ранее новый киноляп обнаружили в первой серии фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Ошибку допустили в конце фильма, после драки с гвардейцами кардинала.

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