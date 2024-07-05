Киноляп с прической Абдулова нашли в комедии «Ищите женщину»

Внимательные зрители нашли киноляп в советском комедийном фильме «Ищите женщину», где актер Александр Абдулов сыграл роль одного из главных героев. Об этом сообщил РБК .

Режиссеры комедии допустили один киноляп. В первой серии можно увидеть, как герой Абдулова Робер де Шаранс, лоб которого закрывает челка, подходит к машинистке. Спустя пару секунд, волосы артиста уже зачесаны аккуратно набок.

Когда в контору зашел мэтр Роше, волосы Абдулова приняли первоначальный вид. При этом актер не покидал зал, чтобы скорректировать укладку.

Ранее ошибку разглядели в музыкальной комедии «Чародеи» режиссера Константина Бромберга. Метаморфозы с прической произошли у главной героини Алены, которую играла актриса Александра Яковлева. В начале картины у нее была длинная коса, потом появились короткие волосы, затем они снова отрасли.