Кинокритик Угольников оценил шансы на успех 4-го сезона сериала «Дом Дракона»

На днях вышел финальный эпизод «Дома Дракона». Шоураннеры поспешили заявить: четвертому сезону быть, и он будет заключительным. Чем создатели проекта удивят фанатов, чтобы сериал стал успешным, предположил в беседе с 360.ru кинокритик Сергей Угольников.

Эксперт удивился, что сиквел по «Игре престолов» продержался так долго и имеет относительно высокие рейтинги.

«Я удивляюсь тем, кто продолжает это делать. Но даже если у создателей сериала не получится [четвертый сезон], все равно найдутся люди, которые будут это смотреть просто потому, что они уже привыкли к персонажам. Скорее всего, аудитория проекта не будет расширяться, а скорее, наоборот, должна неизбежно сужаться», — отметил кинокритик.

Зацепить современного зрителя, искушенного в эпоху нейросетей различной компьютерной графикой и разнообразием проектов, можно только за счет необычного повествования или PR-технологии, отметил Угольников.

Подробнее о том, каким получился третий сезон сериала и как его оценили в сети, — в нашей статье.