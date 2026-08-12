12 августа 2026 16:32 Два раза первой любви не случается: почему «Дом Дракона» не станет лучше «Игры престолов» Критик Угольников — о финале «Дома Дракона»: не может быть 2 раза первой любви Фото: Кинопоиск Эксклюзив

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На днях завершился третий сезон сериала от HBO «Дом Дракона». Эта часть саги получилась более масштабной и динамичной, в отличие от показавшегося многим скучным второго сезона. Однако нельзя утаить кота в мешке: история оказалась и более тяжеловесной, из-за чего фанаты «Игры престолов» на полпути бросают ее смотреть. Что не так с третьим сезоном проекта о противостоянии Таргариенов и каким должны быть продолжение и финал всей истории — в материале 360.ru.

Что было в предыдущих сезонах «Дома Дракона» В предыдущих частях саги показали начало гражданской войны между ветвями династии Таргариенов — предков одной из главных героинь «Игры престолов» Дейенерис Бурерожденной. Противостояние носит название «Танец Драконов», так как его действие разворачивается на фоне битв с участием этих магических существ. Первый сезон Первой сценой сериала стал сюжет, который разворачивался за 172 года до рождения Дейенерис. Старый король Джейхейрис I созвал Великий совет в Харренхолле, чтобы определить наследника. Лорды Вестероса выбрали внука Визериса вместо старшей по возрасту внучки Рейнис, тем самым предпочитая видеть на Железном Троне мужчину, а не женщину. Затем действие переносится в годы правления самого Визериса, который, не имея наследников-мальчиков, объявил следующей королевой дочь Рейниру. Знать присягнула девушке. Кроме того, свои амбиции выказывал и младший брат Визериса Деймон, однако его голоса никто не слышал. Вопреки желанию короля, после его смерти на престол взошел Эйгон II, который родился уже после объявления Рейниры наследницей, от ее подруги Алисенты Хайтауэр. Борьба за престол привела к расколу всего Вестероса и жестоким убийствам, в том числе битвам с участием драконов.

Интересно Сторонников Рейниры негласно начали называть «черными» — из-за цвета герба дома Таргариенов. Поддерживавших Эйгона прозвали «зелеными», так как герб дома Алисенты Хайтауэр, сына которой придворные возвели на трон, имел зеленый цвет.

Рейнира и ее сторонники заняли Драконий Камень. Она вышла замуж за своего дядю Деймона. В финале принц Эймонт (следующий после Эйгона сын Алисенты и Визериса) убил младшего сына Рейниры Люцериса.

Фото: Кинопоиск

Второй сезон После смерти Люцериса война стала неизбежной. В ходе смертельных атак погиб сын Эйгона II, однако его сестра-близнец осталась в живых. Деймон, который хотел собрать войско для Рейниры, но все еще сомневался и был готов заявить свои права на трон, отправился в Харренхолл. Пришедшие там видения о Белых Ходоках заставили его понять: престол принадлежит племяннице и законной жене Рейнире. Сама Рейнира в это время нашла среди простолюдинов всадников для свободных драконов, усилив позиции. Принц Эймонд считал, что именно он должен сесть на трон. По этой причине в ходе битвы против армии сторонников Рейниры он напал на своего старшего брата Эйгона, который, как король, вступил в сражение на драконе. В итоге Эйгон оказался покалеченным и прикованным к постели. Алисенту отстранили от власти. Она тайком прибыла к Рейнире на Драконий Камень и согласилась сдать Королевскую Гавань ради спасения семьи.

Фото: Кинопоиск

Что показали в 3-м сезоне «Дома Дракона» Осторожно! Далее в тексте есть спойлеры. Продолжение открывается морским сражением — Битвой при Глотке, которую сами шоураннеры назвали «самым безумным эпизодом за всю историю телевидения». На деле же зрителя погружают в море не только Вестероса, но и титулов, имен и кровавых событий. Да еще и так, будто между событиями последней серии второго сезона и первым эпизодом третьего прошло два дня, а не два года, как это должно быть по книге. Вместо ужаса сражения зритель просто пытается вспомнить, например, почему Шарахо Лохар так отчаянно пытается убить Корлиса Велариона и кто это вообще такие. Многочисленных всадников драконов можно просто не называть — все равно всех не упомнишь. В итоге в битве одерживают победу «черные», однако Рейнира теряет еще одного ребенка — наследника Джекейриса. Убитая горем, она не без помощи Алисенты занимает Железный Трон. Казалось бы, хэппи-энд, но все только начинается.

Интересно Алисента, которая увидела истинную природу своих сыновей Эйгона и Эймонда — жестоких и идущих по головам, — помогает Рейнире, чтобы спасти единственную дочь Хелейну. А где же Эйгон? Недокороль «зеленых», изрядно покалеченный после нападения Эймонда, бежит из Королевской Гавани с мастером над шептунами Ларисом Стронгом.

Первая проблема Рейниры — дефицит продовольствия в столице. Он случился из-за блокады, которую сама же новоиспеченная королева и устроила, а та пала только после Битвы при Глотке. На этом не совсем радужном фоне возведенная «черными» Рейнира расправилась со всеми, кто когда-то присягнул ей и поклялся служить после смерти Визериса. Первым голова с плеч полетела у десницы и отца Алисенты — Отто Хайтауэра.

Не готовые просто так сдаться «зеленые» при поддержке армии начали нападать на города и наводить панику в неспокойной Королевской Гавани, вырезая городских стражников. В итоге «золотые плащи» отказались служить Рейнире. Столкнувшись с этими трудностями, она попутно ссорилась с союзниками: отказалась узаконить рожденных вне брака детей Корлиса Велариона, один из которых стал всадником дракона, перестала слушать Мисарию и внимала советам Деймона, который просил усмирить врагов силой и жестокостью. Все это привело к тому, что Рейнира осталась в битве за престол фактически в одиночестве. Тем временем произошло сражение при Тамблтоне, которое «черные» проиграли. Формально «зеленые» одержали победу, но город был сожжен, а командир мертв. Хелейна в Королевской Гавани свела счеты с жизнью. Рейнира увидела ее вышивку-предсказание, на котором сидит на троне, объятая пламенем.

Фото: Кинопоиск/ Каст сериала «Дом дракона»

Чтобы обратить народ на свою сторону, Рейнира рассказала Королевской Гавани о пророчестве Визериса: он уверял, что именно дочь спасет Вестерос от надвигающейся угрозы с Севера. Убедила ли королева подданных, как скажется смерть всеми любимой принцессы Хелейны на людях, изменилась ли сама Рейнира и взяло ли безумство Таргариенов над ней верх — все это покажет следующий сезон, который должен завершить историю. Оправдал ли 3-й сезон «Дома Дракона» ожидания фанатов Трудно сказать, насколько зрителю зашел завершившийся сезон, однако рейтинг продолжения истории на Rotten Tomatoes составил 92% — оценка основывалась на просмотре первых четырех серий. К слову, у первого сезона было 90%, а у второго — 84%. Это не говорит о том, что все посмотревшие сериал — поклонники вселенной «Игры престолов», однако нельзя утверждать и обратного. Скорее всего, сезон вызвал смешанные чувства. Вот такие мнения можно увидеть в интернете сегодня: «Если вы решили дропнуть (пропустить) сериал после позорного второго сезона, то третий вернет вам веру в создателей»

«Немного офигели от крайней серии. Наверное, теперь она у меня одна из любимых в этом сериале в принципе. Да, еще остались вопросы, поэтому ждем 4-й сезон»;

«Третий сезон стартует, как огонь прямо из пасти дракона, и не отпускает. Первая серия — один из лучших, самых насыщенных часов ТВ , которые вы, вероятно, увидите в этом году»;

«Более насыщенный экшеном, но по-прежнему вдумчивый — первые серии 3-го сезона намекают, что это может стать лучшим, что „Дом Дракона“ предлагал зрителям».

Кинокритик Сергей Угольников в разговоре с 360.ru заявил, что продолжение сериала «Дом Дракона» сняли в том числе для наполнения онлайн-кинотеатров. «Им все равно, что снимать, главное — забить огромные хранилища каким-нибудь контентом, который обязательно кто-нибудь посмотрит. Это же не обычный кинотеатр, где второй раз увидеть понравившийся 15 лет назад фильм нельзя. А вот на сериал на платформе можно случайно нарваться и залипнуть. Ради этого все и делается», — отметил эксперт. Нужен ли «Дому Дракона» 4-й сезон Шоураннер Райан Кондал объявил о четвертом и заключительном сезоне сериала: обещают, что он выйдет в 2028 году. Скорее всего, в нем расскажут о концовке гражданской войны, описанной в «Танце Драконов». Финал обещает быть мрачным, так как Рейнира примет ряд разрушительных решений. Судя по тексту Джорджа Мартина «Пламя и кровь», самоубийство любимой народом принцессы Хелейны поднимет восстание, а отвернувшиеся от Рейниры союзники довершат кровавое дело. Не меньшим ударом для поклонников саги станут и многочисленные смерти драконов во время битв.

Фото: Yamak Perea/Keystone Press Agency/ Актеры каста «Дома дракона» на Комик Коне / www.globallookpress.com