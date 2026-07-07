Кинокритик Шнейдеров заявил, что шансы у Сталлоне получить «Оскар» довольно низкие

Несмотря на выдающуюся карьеру, у Сильвестра Сталлоне мало шансов получить премию «Оскар». Об этом ИА НСН сообщил кинокритик Давид Шнейдеров.

Он отмечает, что актер начал с фильмов для взрослых и достиг статуса мегазвезды. Однако его работа не воспринимается как оскароносная, поскольку он ассоциируется с боевиками и горами мускулов.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев считает, что Сталлоне завоевал популярность благодаря своим ролям в боевиках и франшизе «Неудержимые».