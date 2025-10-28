Кинокритик Шнейдеров заявил, что не считает фильм Копполы плохим

Недавно три известных голливудских режиссера попали в фокус внимания мировых СМИ. Наибольшее беспокойство вызвало положение 86-летнего Фрэнсиса Форда Копполы, автора культового фильма «Крестный отец». После кассовых сборов всего в $14 млн при бюджете в $120 млн за фильм «Мегалополис», Коппола оказался в тяжелом финансовом положении. Режиссер признался, что был вынужден продать две принадлежащие ему винодельни. Критик Давид Шнейдеров в беседе с ИА НСН отметил, что художественная ценность фильма не совпадает с коммерческими показателями.

По его словам, многие критики оценили «Мегалополис» как глубокий и интеллектуальный фильм, несмотря на его низкий прокатный успех.

Помимо Копполы, внимание СМИ привлекли заявления 52-летнего греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, который объявил о временном уходе из профессии, и 61-летнего мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, выступившего с резкой критикой искусственного интеллекта в киноиндустрии.