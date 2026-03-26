Кинокритик Шнейдеров спрогнозировал возможное исчезновение профессии композитора из-за ИИ

Искусственный интеллект стремительно развивается и уже влияет на сферу искусства, включая кинематограф. Режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров выразил обеспокоенность возможными последствиями для профессионалов в индустрии, сообщила Общественная Служба Новостей .

По мнению эксперта, из-за быстрого прогресса нейросетей под угрозой исчезновения могут оказаться профессии художника, художника по костюмам, осветителя, монтажера и композитора.

«Но, на мой взгляд, останется режиссер, останется сценарист, и останутся актеры», — отметил специалист.

Шнейдеров подчеркнул, что уже сегодня нейросети используются в кинопроизводстве, например для создания музыкального сопровождения, что приводит к потере работы реальными композиторами. Для защиты представителей творческих профессий от вытеснения нейросетями необходимы законодательные ограничения на использование ИИ в кинематографе.