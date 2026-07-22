Кинокритик Шнейдеров допустил, что интерес к ИИ-«Одиссее» Маска быстро спадет

Кинокритик Давид Шнейдеров предположил, что ИИ-«Одиссея» Илона Маска привлечет зрителей, но интерес к ней вряд ли будет долгим, сообщает ИА НСН .

Илон Маск решил снять полнометражный фильм по «Одиссее» Гомера с помощью искусственного интеллекта. В соцсети X он показал сцену будущей картины, созданную на базе Grok Imagine, и пообещал выпустить фильм до конца года.

По словам Маска, его «Одиссея» будет исторически точной и будет соответствовать произведениям Гомера. Ранее бизнесмен раскритиковал фильм Кристофера Нолана за выбор Лупиты Нионго на роль Елены Троянской.

Шнейдеров выразил уверенность, что проект Маска неизбежно привлечет внимание из-за фигуры самого миллиардера и сравнений с «Одиссеей» Нолана. При этом, по его оценке, ИИ-фильм не сможет претендовать на престижные кинопремии.

Шнейдеров также не исключил, что будущую «Одиссею» могут показать на большом экране. Между тем фильм Нолана за первый уик-энд в мировом прокате собрал 264,1 млн долларов и стал самым кассовым международным стартом в карьере режиссера.