Кинокритик объяснил популярность фильма «Сумерки» в 2026 году

Зрители снова идут в кино на «Сумерки» не из-за моды на фильмы нулевых или ностальгии. У каждого поколения есть свои культовые картины, которые люди готовы пересматривать спустя десятилетия. Об этом в комментарии 360.ru заявил кинокритик Роман Григорьев.

«В каждое десятилетие, каждое столетие, каждый год выходят какие-то фильмы, которые становятся по-своему легендарными для определенной части аудитории. Для вас это „Сумерки“. Для меня — фильм „Чужой“. Или „Звездные войны“ для кого-то. Для кого-то „Крестный отец“», — объяснил он.

По словам Григорьева, если в кинотеатрах устроить ретроспективу популярных картин 1980-х, у нее тоже найдется своя аудитория. Зрителей привлекает возможность снова увидеть на большом экране уже знакомое и любимое кино.

Вернувшиеся на экраны российских кинотеатров через много лет «Сумерки» вошли в десятку фильмов по сборам. С чем связан новый виток популярности вампирской саги — в материале 360.ru.