Кинокритик объяснил, почему фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь»

Кинокритик Сергей Сычев в беседе с 360.ru предположил, что фильм «Анора» удостоился «Золотой пальмовой ветви» на 77-м Каннском кинофестивале благодаря председателю жюри Грете Гервиг. По его мнению, такое решение было связано с ее личными предпочтениями.

«Жюри возглавляла Грета Гервиг, которая никогда не была рафинированной интеллектуалкой и эстеткой. Она связана с американским независимым кино, снималась в очень хороших картинах как актриса и сама как режиссер делала хорошие фильмы, но достаточно посмотреть „Барби“, чтобы обнаружить, что перед нами не суперинтеллектуал», — заявил Сычев.

При этом он назвал Гервиг «неглупой и интересной женщиной с очень яркими художественными идеями». Критик предположил, что многие эстетские фильмы в Каннах председателю жюри показались неинтересными, так как она работает в другом кино. Лента «Анора» ей понравилась, так как она похожа на типичную независимую американскую картину.

«У Каннского кинофестиваля есть определенная история, определенный флер, и есть очень много случаев, когда приз не давали самым достойным фильмам, которые впоследствии становились вехами в развитии кино и были признаны классикой, а давали фильмам, которым можно было и не давать „Золотую пальмовую ветвь“, потому что она им не нужна», — уточнил критик.

Сычев предположил, что фильм «Анора» вряд ли оставит след в истории кино, по нему не будут вспоминать 77-й Каннский фестиваль и он не задаст тренд. По его мнению, больше остальных награду заслуживал криминальный мюзикл «Эмилия Перес» режиссера Жака Одиара.

«Пожалуй, в этот раз в программе фестиваля не было такого фильма, который задавал бы тренд в развитии кино на ближайший период. Не было условно фильма уровня „Криминального чтива“, „Догвилля“ или, например, „Летят журавли“, который когда-то тоже получил „Золотую пальмовую ветвь“», — заключил критик.

При этом фильм «Анора» Сычев назвал наивным и абстрактным. Он предположил, что фильм смотрелся бы актуально, если бы был снят 30 лет назад.