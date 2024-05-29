«Выглядит наивно». Кинокритик раскритиковал победивший в Каннах фильм «Анора»

Победивший на Каннском кинофестивале фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера в нынешних реалиях выглядит просто и наивно. Таким мнением поделился с 360.ru кинокритик Сергей Сычев.

«Будь он снят 30 лет назад, смотрелся бы очень актуально. Сегодня он выглядит несколько наивно», — сказал он.

По его словам, лента практически не рассказывает зрителю про Россию.

«Есть очень богатый человек, есть его сын, который сорит деньгами и распоряжается своей жизнью, как хочет, потому что он бунтует против того образа жизни, который ему навязывают его папа и мама. Поэтому эта история могла происходить не только с русским героем, с любым другим могла бы произойти — везде есть богатые люди, везде есть их дети, которые не слушаются», — пояснил Сычев.

Он отметил, что аналогичные сюжеты есть в классических произведениях, например, у английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира.

«В этом смысле история совершенно вечная, универсальная, примет России там в точности не так уж много: маленькие детали, связанные, например, с армянской диаспорой, которая работает на русского богача, может быть, какие-то речевые обороты», — заявил критик.

Эксперт уточнил, что в этой ленте на русскую историю указывает только то, что в ней русские актеры и говорят на русском языке.

«Это мог быть кто угодно — китайский юноша, который женился на американской проститутке или — японский», — подчеркнул он.

К одному из минусов фильма критик отнес схематизм.

«Мы понимаем, что русскость людей, которых нам показывают, мало чем обусловлена. Это связано с тем, что режиссер американец, который вряд ли очень сильно погружен в русскую культуру, хорошо, что они не цитируют каждые две минуты Пушкина или Достоевского — это было бы еще хуже», — объяснил Сычев.

Он добавил, что Россия за последние годы обзавелась определенными атрибутами, игнорировать которые в современном кино уже немножко странно.

«Все это очень просто сделано и, конечно, на Каннском фестивале ждешь больше оригинальности, радикальности, актуальности, потому что все равно среди других фильмов фестиваля, которые говорят о наболевшем, фильм „Анора“ кажется слишком безобидным и абстрактным», — поделился Сычев.

По его мнению, «Анора» — приятное зрительское кино, которое будут смотреть. Возможно, фильм станет популярным.