Кинокритик Григорьев предрек успех фильму Кристофера Нолана «Одиссея»

В конце этой недели на большие экраны выйдет новый проект Кристофера Нолана «Одиссея». Еще до премьеры киноленту успели забраковать из-за расового скандала и исторической недостоверности. Кинокритик Роман Григорьев рассказал 360.ru, почему новый фильм голливудского режиссера обречен на успех, несмотря на критику.

Григорьев напомнил, что в последние годы критику в интернете никто не читает.

«В реальности все идут и смотрят. А хейтеров уже никто не слушает, и, слава богу, никому не интересно, что они говорят. Это бесполезная прослойка журналистики, особенно в наше время. Поэтому не нужно ни на кого ориентироваться, а надо идти смотреть, получилось ли у режиссера Нолана экранизировать это великое произведение или нет», — отметил кинокритик.

Григорьев с трудом представляет, что проект Нолана провалится. Скорее всего, фильм соберет хорошую кассу, особенно на фоне того, что в мире сегодня мало по-настоящему мощных проектов.

Подробнее о том, где проходили съемки, кто и какую роль исполнит и какие именно скандалы возникли вокруг «Одиссеи» 2026 года — в материале 360.ru.