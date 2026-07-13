Сегодня 15:37 «Одиссея» Гомера по-нолански. Получится или провалится главная премьера лета-2026? Кинокритик Григорьев объяснил выбор актеров в «Одиссею» Кристофера Нолана Фото: IMAGO/Sebastien Fremont / Starfa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Уже в эту пятницу, 17 июля, в мировой прокат выйдет новая картина Кристофера Нолана — фильм «Одиссея». Сюжет держится в тайне, однако создатели заявляют: за основу взяли одноименную поэму Гомера. Проект вновь пестрит именами голливудских звезд, однако еще до выхода киноленты разгорелись скандалы, которые поставили под угрозу успех фильма. Что известно о новом проекте Нолана, за что его ругают еще до премьеры и где и когда смотреть картину в России — в материале 360.ru.

Главное об «Одиссее» Создатели определили жанр картины как эпический фантазийный боевик. В центре сюжета — царь Итаки Одиссей, которому пришлось преодолеть многолетний путь домой после Троянской войны. Ему встречаются мифические существа, такие как сирены, богиня Кирка и циклоп Полифем. Продюсером выступили сам Кристофен Нолан, а также его супруга Эмма Томас.

Интересно «Одиссея» станет вторым фильмом Нолана после оскароносного «Оппенгеймера» 2023 года, который режиссер снял под эгидой Universal Pictures.

Нолан начал писать сценарий в марте 2024 года, а уже в октябре того же года презентовал свой проект студии. Он назвал историю «фундаментальной», а также сообщил, что в ней будут элементы романтики, ужасов, триллера и мистики. На написание сценария Нолана натолкнули мифы Древней Греции, которыми создатель восхищался в детстве. Особенно ему нравилась лента Рэя Харрихаузена на эту тему. Интересно, что в далеком 2004 году Нолан должен был снимать фильм «Троя», основанный на поэме Гомера «Илиада», действие которой развивалось до событий в «Одиссее». Продюсировала проект Warner Bros. Pictures. Однако в итоге его отдали Вольфгангу Петерсену, а Кристоферу в качестве утешительного приза достался «Бэтмен: Начало» (2005). «Одиссея» — первый фильм режиссера, который полностью снят на камеры IMAX с кинопленкой шириной 70 миллиметров. Ушло свыше 610 километров пленки.

Фото: Can Nguyen/Capital Pictures / www.globallookpress.com

Актеры и роли в «Одиссее» Как и все проекты Нолана, новый фильм пестрит голливудскими звездами первой величины: Главную роль — царя острова Итака Одиссея — сыграл Мэтт Дэймон. Его утвердили в феврале 2025 года. До этого актер работал с Ноланом над «Интерстелларом» и «Оппенгеймером»;

Том Холланд в этом году появится на экранах не только в образе супергероя, но и Телемаха — сына Одиссея, который в поэме разыскивал отца;

Энн Хэтэуэй уже работала с Ноланом в «Интерстелларе» и ярко появилась в этом году на больших экранах в продолжении «Дьявол носит Prada». Теперь же актриса перевоплотилась в жену Одиссея Пенелопу, которая отвергала предложения потенциальных женихов во время отсутствия главного героя;

Роберт Паттинсон сыграл одного из женихов Пенелопы — Антиноя;

Зендея, которая этой весной появилась в образе невесты героя Паттинсона в нашумевшем фильме «Драма» и которую позднее можно будет увидеть подружкой Человека-паука в новом фильме франшизы, в картине Нолана исполнила роль богини мудрости, военной стратегии и ремесел Афины. В поэме Гомера героиня помогала Одиссею;

Фото: Can Nguyen/Capital Pictures / www.globallookpress.com

Шарлиз Терон воплотила в жизнь прекрасную морскую нимфу Калипсо. В поэме она семь лет удерживала Одиссея на уединенном острове Огигия после кораблекрушения;

Эллиот Пейдж сыграл двоюродного брата Одиссея Синона;

Чернокожая Лупита Нионго исполнила роль Елены Прекрасной и ее сестры Клитемнестры;

Джон Бернтал стал царем Спарты Менелаем;

Бенни Сафди — царь Микен Агамемнон;

Джон Легуизамо — слуга Одиссея Евмей;

Хишеш Патель — правая рука Одиссея Еврилох;

Уилл Юн Ли и Джимми Гонсалес сыграли спутников главного героиня в его путешествии;

Миа Гот — служанка Одиссеи и Пенелопы. Также в проекте приняли участие Джесси Гарсия, Рафи Гаврон, Шайло Фернандес, американский рэпер Трэвис Скотт, исполнитель небольшой роли в сериале «Секс в большом городе» Джеймс Ремар, звезда «Ходячих мертвецов» Кори Хокинс и другие. Поговаривали, что в фильме снимут и британца Космо Джарвиса, однако ему пришлось покинуть проект из-за плотного графика. В итоге его роль отдали Логану Маршаллу-Грину. Кроме того, до февраля 2025 года ходили упорные слухи, что Одиссея сыграет Том Холланд.

Фото: Lounis Tiar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Производство «Одиссеи» Нолана Художником-постановщиком проекта стала Рут Де Йонг, а костюмами занималась Эллен Мирожник — обе работали с Ноланом в «Оппенгеймере». Оператором выступил Хойте Ван Хойтема.

Интересно Бюджет «Одиссеи» составил 250 миллионов долларов. Фильм стал самым дорогим в карьере Нолана.

Съемки картины начались в феврале 2025 года и закончились в августе. Проект снимали в Марокко (сцены конца Троянской войны), Греции, Италии, Великобритании, Шотландии, Ирландии, Исландии, на Мальте и в Западной Сахаре. Они проходили под рабочим названием «История Чарли». В павильоне съемки проходили лишь однажды — в мае 2025-го в Лос-Анджелесе. Все остальные работы велись в натуральных локациях. Также над фильмом работали супервайзер визуальных эффектов Эндрю Джексон, режиссер монтажа Дженнифер Лейм и композитор Людвиг Йеранссон.

Когда выйдет «Одиссея» Нолана Премьерные и специальные показы картины прошли 6 июля. В мировой прокат фильм выйдет 17 июля 2026 года. Скандалы вокруг «Одиссеи» Задолго до выхода фильма новую киноленту Кристофера Нолана окружили скандалы. И не всегда по вине режиссера. Вспомним самые яркие. Расовый скандал Первую порцию общественного гнева Нолан получил после новости о том, что Елену Прекрасную (или Троянскую — самую красивую женщину мира) сыграет обладательница премии «Оскар» Лупита Нионго. По мнению консерваторов, темный цвет кожи актрисы противоречит историческому контексту и текстам Гомера. Дискуссию поддержал даже миллиардер Илон Маск, поклонник творчества Гомера, который также остался недоволен подбором исполнителей. Гендерный скандал До новости о том, что трансгендерный* актер Эллиот Пейдж исполнит роль Синона, ходили слухи, что на экранах он предстанет в образе Ахиллеса. Это взорвало Сеть: Пейдж многим показался недостаточно мужественным для исполнения роли древнегреческого воина. Однако, когда информация об этом не подтвердилась, хейтеры успокоились: видимо, для хитрого Синона, который придумал трюк с Троянским конем, Пейдж сойдет.

Фото: Mario Mitsis/Keystone Press Agency/ Эллиот Пейдж / www.globallookpress.com

Историческая недостоверность Если общественность еще смогла как-то смириться с темнокожей Еленой (зрители уже привыкли видеть на экранах цветную диснеевскую Русалочку и Анну Болейн, которую исполнила афроамериканка. Уже даже не говорим о «Бриджертонах»), то недостоверность костюмов эксперты не смогли простить. Впервые об этом заговорили в феврале этого года, когда свет увидел первый промокадр Мэтта Дэймона в образе Одиссея. Историки в один голос завопили: в те времена царь Итаки не мог носить коринфский шлем с красным плюмажем! Кроме того, доспехи в оригинальных текстах описывались по-другому. Также критиковали изображение Троянского коня, который больше похож на архитектурное произведение, чем на сделанную из подручных материалов руками военных статую. А доспехи Агамемнона некоторым напомнили броню Бэтмена из ноланской трилогии про Темного рыцаря.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Нолан уже отреагировал на критику в сторону своего творчества: «Такие разговоры, которые возникают еще до того, как люди посмотрят фильм, всегда не имеют значения, потому что никто из участников этих обсуждений пока не знает, какой получилась картина. <…> Напомню, я провел 10 лет своей жизни, занимаясь Бэтменом. Когда я взялся за фильм „Бэтмен: Начало“, сценаристы и художники работали с этим любимым персонажем почти 65 лет, и вокруг него было много опасений и ожиданий». Речь идет о том, что поклонники комиксов были резко против выбора Кристиана Бейла на роль супергероя. Однако после выхода фильм стал одной из самых заметных и успешных версий кинокартин о Бэтмене. Нолан — это не просто режиссер, но еще и человек-визионер, рассказал 360.ru кинокритик Роман Григорьев. «Оставаться в современных реалиях, когда мир стал многоконфессиональным и многонациональным, уже просто невозможно. Поэтому он подходил к выбору актеров с точки зрения внутреннего понимания. То, какого цвета кожи актер, в нашем обществе можно считать пережитком прошлого», — отметил эксперт. Григорьев подчеркнул: Нолан взял в каст темнокожую актрису не ради хайпа или скандала, а потому что она подходила на роль. Зрителю нужно взять пример с режиссера: смотреть не на цвет кожи, а на то, как актриса передаст суть «Одиссеи».

Фото: CAP/FB / www.globallookpress.com

Съемки в оккупированной Дахле С 17 по 22 июля съемочная группа работала над частью фильма с участием Зендеи и Мэтта Дэймона недалеко от города Дахла Западной Сахары, который с 1975 года находится под контролем Марокко. Съемки осудили многие общественники. Так, против них выступили члены общественной организации «Фронт Полисарио», которую ООН признала представителем народа сахарави в Западной Сахаре. Они назвали работу в этом регионе «обелением [марокканского] колониализма» и «нарушением международного права и этических стандартов культурной и художественной деятельности». Раскритиковали идею проводить съемки именно там и организаторы Международного кинофестиваля в Сахаре. Они даже призывали остановить работу команды Нолана, однако к тому моменту съемки там закончились. Тогда представители кинофестиваля попросили вырезать из фильма сцены, снятые в Дахле. Публичное заявление подписали испанские актеры Карлос и Хавьер Бардемы, Луис Тосар, Каролина Юсте и Хуан Диего Ботто, испанские кинематографисты Родриго Сорогойен и Исиар Больяин, а также сахарская правозащитница Элгалия Джими. Однако пока Нолан никак не отреагировал на эти петиции.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Где и когда смотреть «Одиссею» в России Официального проката картины Нолана в России не будет. Однако в последние годы зарубежные фильмы все же попадают на отечественный рынок, но позднее. Как правило, ленту начинают показывать на больших экранах нашей страны спустя неделю после официального старта проката. Таким образом, «Одиссею» в российских кинотеатрах стоит ожидать примерно 30 июля 2026 года. Стоит ли идти в кино на «Одиссею» — мнение кинокритика Несмотря на скандалы и неурядицы, критики, которые уже посмотрели картину, остались от нее в восторге. Например, вот так редактор Los Angeles Times Джошуа Роткопф отзывался о проекте:

«Одиссея» — потрясающий фильм. Земной, мистический, глубокий, пронизанный юмором и величием. Это чистое кино. Очевидно, что перед нами история о возвращении домой, но в более широком смысле это еще и возвращение к тем захватывающим приключенческим фильмам, ради которых, собственно, и было придумано кино.

Кинокритик издания Time Out Фил де Семлие отметил, что шумиха вокруг «Одиссеи» оправданна. «Я посмотрел его дважды, и оба раза он произвел на меня неизгладимое впечатление: леденящее душу видение жестоких мужчин, которые видят себя глазами женщин, размышление о природе лидерства и захватывающая приключенческая история в духе старой школы», — написал кинокритик.

Интересно По предварительным прогнозам, сборы в США в первый уик-энд могут составить от 80 до 100 миллионов долларов.

Григорьев напомнил, что в последние годы критику в интернете никто не читает. «В реальности все идут и смотрят. А хейтеров уже никто не слушает, и, слава богу, никому не интересно, что они говорят. Это бесполезная прослойка журналистики, особенно в наше время. Поэтому не нужно ни на кого ориентироваться, а надо идти смотреть, получилось ли у режиссера Нолана экранизировать это великое произведение или нет», — отметил кинокритик. Григорьев с трудом представляет, что проект Нолана провалится. Скорее всего, фильм соберет хорошую кассу, особенно на фоне того, что в мире сегодня мало по-настоящему мощных проектов.