Режиссеру Кристоферу Нолану присвоили рыцарский титул

Король Англии Карл III посвятил режиссера Кристофера Нолана в рыцари. Об этом сообщило издание Times Now.

Торжественная церемония состоялась в Букингемском дворце 18 декабря. Титул получила и жена Нолана — продюсер Эмма Томас. Супругов отметили за огромный вклад в киноиндустрию,

Новоиспеченные рыцарь и дама сказали, что для них было «особенно важно» получить награду вместе. Король Англии отметил фильм Нолана «Оппенгеймер».

«Он сказал, что видел „Оппенгеймера“ и ему понравилось. Было очень приятно, что он знаком с нашей работой», — заявил режиссер.

О том, что режиссер и его жена получат почетные титулы, стало известно в конце марта.

Ранее Кристофер Нолан получил премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за биографический фильм «Оппенгеймер» об «отце» атомной бомбы. Картину также отметили в категории «Лучший фильм». За нее он заработал около ста миллионов долларов.