Кавер на Miyagi & Andy Panda прославил женский хор из Ижевска в соцсетях

Shot: кавер Miyagi & Andy Panda от женского хора из Ижевска стал вирусным

Снятый в ретростиле ролик женского хора из Ижевска «8Герц» на песню Brooklyn исполнителей Miyagi & Andy Panda взлетел в социальных сетях. Пользователи положительно оценили читающих рэп на застолье молодых девушек в бабушкиных меховых шапках и цветастых платках.

Пользователи сравнили исполнительниц с отдыхающими после тяжелого рабочего дня педагогами и сотрудниками бухгалтерии.

Основательница хора Елизавета в беседе с телеграм-каналом Shot призналась, что не ожидала такой сильной отдачи от ролика.

Она подчеркнула, что у нее всегда были достаточно смелые идеи, но только трек Brooklyn принес социальным сетям хора большое количество подписчиков, а также предложение о коллаборациях.

Елизавета добавила, что уже получила несколько приглашений в другие города для выступления хора.

Судя по социальным сетям, «18Герц» специализируется на каверах, при этом достаточно внезапных. В их репертуаре есть песни, требующие как определенного вокального мастерства — как композиции Димы Билана или группы Portishead, так и четкого речитатива — как в каверах на композиции Дельфина или Prodigy.

Участницы хора «18 Герц» следуют своему главному девизу: «Не нужно уметь петь, чтобы петь. Достаточно просто хотеть».

В конце прошлой недели академический камерный женский хор «Кантилена» из Раменского стал победителем Первого Всероссийского фестиваля-конкурса хоровой музыки «Ты запой мне ту песню…». Участницы коллектива исполнили несколько произведений на стихи поэта Сергея Есенина.