Хор из Раменского стал победителем всероссийского фестиваля в Рязани

В Рязани прошел Первый всероссийский фестиваль-конкурс хоровой музыки «Ты запой мне ту песню…». Академический камерный женский хор «Кантилена» из Раменского округа стал победителем и получил награду за выступление.

С 15 по 17 мая в Рязани состоялся фестиваль, который объединил хоровые коллективы из разных регионов страны. На одной сцене выступили артисты разных возрастов, представившие разнообразные программы академического вокального искусства. Конкурсные номера оценивало жюри из числа известных деятелей культуры и музыки.

Особое внимание на смотре уделили произведениям на стихи Сергея Есенина. Для хора «Кантилена» исполнение таких композиций стало важной частью программы, связанной с рязанской сценой и местной поэтической традицией. Коллектив впервые принял участие в этом конкурсе и сразу был отмечен высшей наградой.

Отдельное признание получил пианист коллектива Артем Сидоров. Он был назван лучшим концертмейстером фестиваля за высокий уровень профессионального сопровождения выступлений.

Руководство и участники хора отмечают значимость достижения.

«Для нас эта победа стала подтверждением того, что мы движемся в правильном направлении и сохраняем верность традициям хорового искусства», — сказали в коллективе.

Хор «Кантилена» был создан в 1990 году. В 2008 году коллектив получил звание «Народный». В репертуаре хора представлены произведения русской и зарубежной классики, духовная музыка, фольклор и современные сочинения.