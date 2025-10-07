Карелинские чтения стартовали в Нижегородском Кремле

Во вторник, 7 октября, в Нижегородском Кремле открылись Карелинские чтения. Это Всероссийская научно-практическая конференция, которая посвящена творчеству Андрея Карелина — основателя русской школы художественной фотографии, сообщило ИА «Время Н» .

В течение двух дней искусствоведы, архитекторы, историки, фотографы и музейные работники из Москвы и Нижнего Новгорода обсудят наследие Карелина и современных авторов. Участники также поделятся практическим опытом работы с фотобанками и разберутся в юридических аспектах использования фотографий.

«Мы будем обсуждать вопросы использования искусственного интеллекта в современной фотографии, классические формы представления фотографии и ее обращение в современном мире, а также будет представлено множество докладов, посвященных Андрею Карелину, его биографии и его творческому наследию», — отметила куратор проекта, кандидат искусствоведения Ирина Чмырева.

Организаторы мероприятия — Русский музей фотографии при поддержке Волго-Вятского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.