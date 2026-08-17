Калуга вышла в финал конкурса «Культурная столица 2028 года»

Калуга вошла в число восьми финалистов конкурса «Культурная столица 2028 года». Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Глава региона назвал выход областного центра в финал заслуженным, отметив его богатое культурное наследие, уникальную архитектуру и славную историю.

По словам Шапши, победа в конкурсе откроет перед Калугой дополнительные возможности. В частности, город сможет рассчитывать на поддержку при реставрации исторических зданий и памятников культуры, а также обновлении инфраструктуры.

Кроме того, статус культурной столицы позволит проводить новые культурные мероприятия и привлечь в регион больше туристов. Губернатор подчеркнул, что развитие туризма способствует поддержке предприятий индустрии гостеприимства, в том числе малого и среднего бизнеса, а также увеличению доходов бюджета.

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