Юрию Шатунову предложили присвоить звание народного артиста России

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с предложением посмертно присвоить певцу, экс-солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову звание народного артиста России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«На примере Ю. В. Шатунова взрастает поколение новых отечественных музыкантов и артистов, а его песни стали, действительно, культовыми и сочетают в себе приверженность ценностям любви, верности и добропорядочности, которые, как никогда, актуальны сегодня», — говорится в обращении.

Сенатор добавил, что песни музыканта поют миллионы россиян разных поколений, а его творчество поднимало моральный дух жителей страны после распада Советского Союза.

В августе суд удовлетворил иск семьи Шатунова против продюсера Андрея Разина и передал ей исключительные права на творчество музыканта, включая хиты «Белые розы» и «Седая ночь».

Певец скоропостижно умер в 2022 году. Ему было 48 лет.