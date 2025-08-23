Юбилейная акция «Ночь кино» стартовала в Москве

В субботу в кинотеатре «Поклонка» прошла торжественная церемония открытия акции «Ночь кино», которая продлится в ночь на 24 августа. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко отметил, что российское кино активно развивается, а зрители в стране с интересом смотрят отечественные фильмы. В этот раз в программе «Ночи кино» — семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», биографическая картина о Пушкине «Пророк» и военная драма «Группа крови».

В прошлом году акция проходила в 14 странах, в этот раз ее география расширилась сразу до 37 государств.

Ранее стало известно, что Юрий Стоянов выпустит новый музыкальный альбом к концу сентября. По словам артиста, в пластинку войдут около десяти песен.